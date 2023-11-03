Враг ночью против 3 ноября атаковал Львовскую область. Известно о 5 попаданиях, а всего в небе над областью было 16 "Шахедов".

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Глава Львовской ОВА сообщил, что на территории области есть попадание в объект критической инфраструктуры.

К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Был пожар, его оперативно ликвидировали,

– отметил Козицкий.

Он также поблагодарил наших защитников, которые оперативно сработали и предотвратили другие попадания. Этой ночью дроны двигались по разным направлениям, а география атаки в целом очень разветвлена.

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