Враг ночью против 3 ноября атаковал Львовскую область. Известно о 5 попаданиях, а всего в небе над областью было 16 "Шахедов".
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Сбили 11 БпЛА
Глава Львовской ОВА сообщил, что на территории области есть попадание в объект критической инфраструктуры.
К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Был пожар, его оперативно ликвидировали,
– отметил Козицкий.
Он также поблагодарил наших защитников, которые оперативно сработали и предотвратили другие попадания. Этой ночью дроны двигались по разным направлениям, а география атаки в целом очень разветвлена.
Россия атаковала Украину
- Поздним ночью 2 ноября Воздушные силы известили об угрозе атаки с воздуха. В частности, дроны двигались на Запад в направлении Стрыя и Моршина. После сообщения об этом почти сразу рассказали о работе ПВО на территории Львовской области.
- Кроме этого, кафиры также ударили по Харькову . Там 10 дронов атаковали город. Известно о разрушениях СТО и здании учебного заведения, куда был прилет. К счастью, обошлось без пострадавших, однако на месте возник пожар.
- Оккупанты нанесли очередной удар по Украине, применив 38 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" и 1 управляемую авиационную ракету Х-59. Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены 24 ударных БпЛА и 1 ракета Х-59. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.