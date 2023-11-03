Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповів у ефірі телемарафону, що декілька людей звернулись до лікарів на місці. Серед них були діти, пише 24 Канал.

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Які наслідки атаки по Харківщині

Так, дійсно ворог атакував своїми безпілотниками типу "Шахед" Харківський район, а саме населений пункт Коротичі. Там знищено декілька господарських будівель, це абсолютно цивільна інфраструктура,

– розповів Синєгубов.

За його словами, ще 4 "Шахеди" вдарили по самому Харкову та знищили заклад освіти, декілька господарських будівель, гаражі, цивільні машини. На щастя, частину "Шахедів" збили наші військові, проте там виникли великі пожежі, які ліквідовували рятувальники.

"На щастя, поранених немає. Декілька людей звернулись по допомогу до лікарів на місці. Їм допомогли. Серед них – двоє дітей. Це наслідки реакції на стрес", – пояснив глава ОВА.

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