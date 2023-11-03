Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал в эфире телемарафона, что несколько человек обратились к врачам на месте. Среди них были дети, пишет 24 Канал.

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Какие последствия атаки по Харьковщине

Да, действительно враг атаковал своими беспилотниками типа "Шахед" Харьковский район, а именно населенный пункт Коротичи. Там уничтожено несколько хозяйственных построек, это абсолютно гражданская инфраструктура,

– рассказал Синегубов.

По его словам, еще 4 "Шахеда" ударили по самому Харькову и уничтожили учебное заведение, несколько хозяйственных построек, гаражи, гражданские машины. К счастью часть "Шахедов" сбили наши военные, однако там возникли большие пожары, которые ликвидировали спасатели.

"К счастью, раненых нет. Несколько человек обратились за помощью к врачам на месте. Им помогли. Среди них – двое детей. Это последствия реакции на стресс", – пояснил глава ОВА.

Россия атаковала Харьковщину "Шахедами"