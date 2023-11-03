Тогда воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе применения ударных беспилотников в Харьковской и Днепропетровской областях. Уже ночью против 3 ноября опасность из-за атаки дронами объявляли в большинстве областей Украины. Подробнее о ночной атаке врага читайте в материале 24 Канала.

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Сколько дронов сбили наши военные

Воздушные силы ВСУ рассказали утром 3 ноября, что оккупанты запускали 40 дронов-камикадзе типа "Шахед" из Курской области и из района вражеского Приморско-Ахтарска.

Оккупанты атаковали "Шахедами" волнами, их направляли в разных направлениях малыми группами. В большинстве регионов была воздушная тревога, работала ПВО.

Наши военные отражали атаку из истребительной авиации, зенитных ракетных подразделений, мобильных огневых групп.

В результате боевой работы силами и средствами Воздушных сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожены 24 ударных БПЛА Shahed-136/131 и одна управляемая авиационная ракета,

– заявили военные.

Они уточнили, что сбили управляемую авиационную ракету Х-59, которую Россия запустила из воздушного пространства оккупированной Херсонской области.

Россия атаковала Харьков и Кропивницкий

Взрывы в Кропивницком Кировоградской области прогремели еще вечером 2 ноября. Утром глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович сообщил, что над регионом сбили дроны, над Кропивницким районом – ракету. Чиновник заверил, что люди не пострадали, нет разрушений гражданской инфраструктуры.

Кроме того, враг нанес ущерб в Харьковской области, только по Харькову выпустив по меньшей мере 10 дронов-камикадзе типа "Шахед".

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что враг атаковал областной центр ориентировочно в 00:45 3 ноября. По предварительным данным, оккупанты применили 4 дрона-камикадзе типа "Шахед". По словам чиновника, враг:

повредил 2 гаража, 4 легковых автомобиля, хозяйственное сооружение, здание СТО, недействующий швейный цех и жилой дом;

частично разрушил учебное заведение.

Произошли пожары. К медикам обратилось 8 харьковчан с острой реакцией на стресс, в том числе 2 детей. Получили помощь на месте. Ранения никто не получил,

– объяснил глава ОВА.

В полиции Харьковской области рассказали, что, по меньшей мере, 10 российских беспилотников ударили по гражданской инфраструктуре города. В Харькове вспыхнули 5 пожаров.

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Важно. В Криворожском районе Днепропетровской области наши военные сбили вражеский беспилотник. Вероятно, "Шахед".

В Одесской области прилетело по объекту инфраструктуры

Спикер Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что оккупанты атаковали объект критической инфраструктуры в Одесской области. В частности, попали по технической территории объекта. К счастью, люди не пострадали, разрушения не критичны.

По словам Гуменюк, в зоне ответственности ОК "Юг" уничтожили 11 дронов:

по три – в Николаевской и Кировоградской областях;

два – в Одесской области;

по одному – на Херсонщине, Днепропетровщине и в Винницкой области.

Какие последствия атаки на Западе Украины

Мэр Львова Андрей Садовый рассказал, что во Львовской области зафиксировали 16 дронов-камикадзе типа "Шахед". В регионе работала противовоздушная оборона.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий объяснил, что наши военные ликвидировали 11 вражеских дронов. К сожалению, есть 5 попаданий в объект критической инфраструктуры во Львовской области. Люди не пострадали.

В Хмельницкий ОВА отметили, что у них нет информации о попадании или пострадавших.

В Ивано-Франковской области оккупанты атаковали военный объект. Глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук сообщила о локализованном пожаре. Глава Министерства внутренних дел уточнил, что ориентировочно в 6 утра 3 ноября в Калушском районе упали обломки сбитого беспилотника. Поэтому спасателям пришлось ликвидировать пожар в общежитии.