До 3 ноября оккупанты обычно совершали точечные атаки дронами и ракетами, однако во время ночной атаки количество "Шахедов" достигло почти сорока десятков. Начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк объяснила, будет ли враг и дальше задействовать больше вооружение в воздушных атаках, передает 24 Канал.
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Чем ближе морозы, тем более массированными будут атаки
По словам Гуменюк, нельзя исключать вероятность того, что с изменением погодных условий, наступлением холодов враг будет прибегать к более массированным атакам.
Предыдущие мы оценивали как точечные. Мы предупреждали, что это разведки. 2, 4, 6 "Шахедов" запущенные в зону ответственности означали, что враг пытался разведать размещение наших средств ПВО,
– подчеркнула руководитель пресс-центра.
Кроме того, Гуменюк указала, что вечером 2 ноября перед ночным ударом беспилотниками оккупанты применили по Одесщине сверхзвуковые противокорабельные. "Ониксы", выпущенные из временно оккупированного Крыма. Они были направлены в прибрежную зону. Но на подлете к побережью утратили свою боевую способность. Затем ночью Одесская область была одним из регионов, оказавшихся под ударом "Шахедов".
Сколько беспилотников удалось сбить и какие области атаковал враг: ночная атака 3 ноября
- Ночью 3 ноября Россия запустила 38 "Шахедов" из Курской области и из района Приморско-Ахтарска. В большинстве областей звучала тревога. К утру стало известно, что силам ПВО удалось сбить 24 ударных дрона и одну управляемую авиационную ракету, запущенную с территории оккупированной Херсонщины.
- Под ударом оказались Кировоградщина, Харьковщина, Виннитчина, Днепропетровщина, Одесщина, Ивано-Франковщина, Львовщина, Хмельниччина и Херсонщина.
- В частности, в Харьков летело по меньшей мере 10 дронов. Там есть попадания в гражданскую инфраструктуру, в частности колледж.
- В Одесской области прилетело по объекту инфраструктуры.
- На Львовщине зафиксировали 16 дронов-камикадзе типа "Шахед". Там есть 5 попаданий в объект критической инфраструктуры.
- В Ивано-Франковской области оккупанты атаковали военный объект.