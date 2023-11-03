В результате ночного обстрела полностью сгорело жилое здание. Как отметила корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко, повреждениям также подверглось админздание, которое использовалось как соцучреждение, СТО, на которой было около 10 машин и неработающий швейный цех.

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Оккупанты уничтожили колледж в Харькове

Кроме того, россияне уничтожили местный колледж – историческое здание, которому было уже около 110 лет. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил 24 Каналу, что, к счастью, местные не получили ранений.

Корреспондентка 24 Канала на месте попадания: смотрите видео

Что касается здания колледжа, то теперь его придется демонтировать. Однако мэр заверил, что учебное заведение восстановят. В результате работ по демонтажу движение трамваев будет временно приостановлено.

Россияне разрушили колледж в Харькове / Фото 24 Канала

Значительные повреждения получил дом Елены Николаевны, которая живет через дорогу от учебного заведения. Женщина поделилась подробностями удара.

Я спала после работы, но проснулась от такого взрыва, что просто машинально вскочила и села. Я была в таком ступоре, что не могла понять, в какую сторону мне бежать и что делать,

– рассказала харьковчанка.

Российская атака повредила крышу и окна в доме Елены Николаевны. Кроме того, был поврежден и автомобиль семьи.

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