Унаслідок нічного обстрілу повністю згоріла житлова будівля. Як зазначила кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко, пошкоджень також зазнала адмінбудівля, що використовувалася як соцустанова, СТО, на якому було близько 10 машин та непрацюючий швацький цех.

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Окупанти знищили коледж у Харкові

Окрім того, росіяни знищили місцевий коледж – історичну будівлю, якій було вже близько 110 років. Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив 24 Каналу, що, на щастя, місцеві не отримали поранень.

Щодо будівлі коледжу, то наразі її доведеться демонтувати. Однак міський голова запевнив, що навчальний заклад відновлять. Унаслідок робіт щодо демонтажу рух трамваїв буде тимчасово призупинено.

Росіяни зруйнували коледж у Харкові / Фото 24 Каналу

Значних пошкоджень зазнав будинок Олени Миколаївни, що мешкає через дорогу від навчального закладу. Жінка поділилася подробицями удару.

Я спала після роботи, але прокинулася від такого вибуху, що просто машинально підхопилася й сіла. Я була в такому ступорі, що не могла зрозуміти, в який бік мені бігти та що робити,

– розповіла харків'янка.

Російська атака пошкодила дах та вікна у будинку Олени Миколаївни. Крім того, ушкоджень зазнала й автівка родини.

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