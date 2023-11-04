Близько о 21:00 в Повітряних силах попередили, що у Сумській області існує загроза застосування ударних безпілотників. Тривога тривала близько до 22:18, а вже о 23:35 на Сумщині знову оголосили про небезпеку.

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Росіяни запустили "Шахеди"

У Повітряних силах повідомили, що вночі противник атакував Сумщину двома ударними БпЛА "Shahed-136/131". Російські військові запустили їх з території Курської області.

Сили ППО успішно відпрацювали й знищили ворожі безпілотники.

Обидва ворожі безпілотники знищено підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони України,

– повідомили у Повітряних силах.



Сили ППО знищили "Шахеди" на Сумщині / Інфографіка Повітряних Сил ЗСУ

Росія масовано атакувала Україну "Шахедами" 3 листопада