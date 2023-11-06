Внаслідок атаки Росії на Одесу у ніч з 5 на 6 листопада є постраждалі. Про це у своїх соцмережах повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Що відомо про постраждалих

Кіпер повідомив про 5 постраждалих.

П'ятеро людей отримали поранення внаслідок нічної атаки окупантів по Одесі. У постраждалих зафіксовані осколкові поранення,

– написав він.

Голова Одеської ОВА заявив, що всіх цих людей ушпиталили. Медики надають їм усю необхідну допомогу.

Що відомо про вибухи

Ввечері на Одещині оголосили повітряну тривогу. Через кілька хвилин жителі Одеси почули звуки вибухів. Після цього було чутно повторні вибухи.

Олег Кіпер закликав людей перебувати у безпечних місцях до відбою. Також він просив їх не знімати роботу нашої ППО.

Через певний час деякі блогери телеграм-канали та ЗМІ стали поширювати кадри з місця прильотів. Згодом деякі медіа їх видалили. Повітряна тривога в цей момент все ще тривала.

Після цього голова Одеської ОВА звернувся з ще одним закликом.

Звертаюся до адміністраторів телеграм-каналів, блогерів та любителів попіаритися на прильотах: Не публікуйте наслідки ворожих атак до відбою!

– наголосив він.

Кіпер закликав не допомагати російським загарбникам.

Окупанти пошкодили музей і не тільки

Мер Одеси Геннадій Труханов повідомив Суспільному, що художній музей зазнав серйозних пошкоджень через російську атаку.

Трохи туди, трохи сюди і могли б ми позбутися багатьох наших зразків, експонатів, дуже відомих на весь світ. На щастя, цього не сталося,

– сказав він.

Пошкодження в художньому музеї: відео "Одеса. Офіційно"



Міський голова заявив, що вранці районна адміністрація допомагатиме людям, чиї будинки були пошкоджені через атаку Росії. Будуть оформляти документи задля надання допомоги всім постраждалим. Пошкоджену покрівлю житлового будинку обстежать та відновлять. Труханов заявив, що також зазнав пошкоджень водогін високого тиску. За його словами, ситуація не проста, але контрольована.