Об этом 24 Каналу рассказал депутат Херсонского областного совета и военнослужащий ВСУ Сергей Хлань. Отметим, что вечером 4 ноября оккупанты в Бериславе сбросили с БПЛА боеприпас на полицейский автомобиль.
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"В течение суток россияне выпустили 87 управляемых авиабомб по Херсону. Это можно сказать наибольшее количество авиабомб", – отметил Хлань.
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Российский террор гражданских
За минувшие сутки оккупанты 640 снарядов применили по правобережной части Херсонской области и 58 по городу Херсон. Во время вечерних обстрелов повреждены 4 многоэтажных дома, в одном из них разрушены перекрытия в квартире. Около 3 ночи оккупанты снова обстреляли Херсон, повредив 2 частных дома.
Также россияне совершили ракетный удар по центральной части Херсона. Одна ракета попала в пятиэтажное здание. В результате мощного взрыва разрушена крыша и значительно повреждены квартиры, в окрестных многоэтажках и административном здании выбило окна. К счастью, обошлось без пострадавших. Еще одну ракету российские захватчики выпустили по Бериславскому району.
Последствия российских обстрелов Херсона и области / Фото: полиция Херсонской области
"12 КАБов оккупанты выпустили по селу Крынки и городу Берислав. Россияне истерически применяют управляемые авиабомбы", – добавил депутат Херсонского облсовета.
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