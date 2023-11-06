Утром 6 ноября глава Офиса Президента Андрей Ермак отреагировал на ночной удар врага по Югу. Он подчеркнул, что в скором будущем Крым будет демилитаризован, а Черноморский флот россиян уничтожен.
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Атака россиян на Одесскую область
Отметим, что Россия была именно ракетами и дронами-камикадзе типа "Шахед" по городам нашего государства с 20:00, 5 ноября до 01:00 на следующий день. В результате этого разрушений потерпел Одесский национальный художественный музей, у которого 6 ноября день рождения. Основали его в 1899 году – то есть 124 года назад.
Одесса. Утро. Последствия ударов российских террористов. Это их жалкий ответ на реальность – украинский Крым будет демилитаризован, без Черноморского флота и военных баз россиян,
– написал Ермак.
Кроме того, глава Офиса Президента опубликовал фотографию, на которой видны повреждения в районе расположения музея, внесенного в список мирового наследия Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Важно, что с 14 октября 2021 года он имеет статус национального музея Украины.
Национальный музей в Одессе был поврежден / Фото из телеграм-канала главы ОП
Больше о массированном обстреле
- В Воздушных силах констатировали, что враг выпустил по одной управляемой ракете Х-31 и Х-59, одну противокорабельную ракету П-800 "Оникс", одну баллистическую ракету "Искандер-М" и 22 "Шахеда" во время ночного массированного обстрела.
- Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить Х-59 и 14 ударных беспилотников типа "Шахед". Под ударом была припортовая инфраструктура Одесской области, хотя повреждения в первую очередь получили гражданские объекты.
- В частности, один дрон-камикадзе был уничтожен над Днепропетровщиной, о чем сообщил глава облсовета Николай Лукашук. Неспокойно было также в Николаевской области, которую оккупанты атаковали ракетой.