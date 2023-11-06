Российские оккупанты атаковали разными типами ракет и ударными дронами. В Одессе зафиксировано попадание ракет в центр города и по промышленному зданию, которое уже не использовалось.

Смотрите также Обстрел Одессы, ВСУ продвигаются в Херсонской области: хронология 621 дня войны

Взрывной волной повреждены несколько многоэтажных жилых домов и музей в исторической части города – зоне всемирного наследия ЮНЕСКО.

А вот ударные дроны типа "Шахед" россияне направили по припортовой инфраструктуре Одессы. 15 беспилотников уничтожили силы ПВО. Попаданием повреждены складские помещения, разгрузочная спецтехника, автомобили с зерном.

Сколько человек пострадали

Сначала сообщали о по меньшей мере пятерых пострадавших в результате удара. По состоянию на 8:30 заместитель начальника Одесской областной военной администрации Александр Харлов эфире телемарафона сообщил, что количество пострадавших выросло до 8 человек.

Пострадавшие получают медицинскую помощь, у них – осколочные ранения.

Повреждено здание национального музея

От российского удара пострадал Одесский национальный художественный музей, которому 6 ноября исполняется 124 года. В результате взрыва ракеты, попавшей рядом, в здании повреждены стены, выбиты некоторые окна и стекло, сообщил чиновник.

На странице музея в Фейсбуке сообщили, что музей закрыли: все события перенесли и отменили Free Entrance Day (день свободного посещения).

Повреждения в музее / Фото из фейсбука ONFAM

Последствия ракетного удара по Херсону

Российские оккупационные войска атаковали противорадиолокационной ракетой Х-31П Херсон. Как сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, ракета повредила 5-этажный жилой дом, информации о пострадавших нет.

Также, по его словам, в эту ночь российские войска несколько раз атаковали Херсон с временно оккупированного левого берега. Под ударом находились жилые кварталы в Центральном районе города. В результате попаданий вражеских снарядов повреждены квартиры и частные дома. Информации о раненых тоже нет.

Главное об атаке