Російські окупанти атакували різними типами ракет та ударними дронами. В Одесі зафіксовано влучання ракет у середмістя та по промисловій будівлі, що вже не використовувалася.
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Вибуховою хвилею пошкоджено кілька багатоповерхових житлових будинків та музей в історичній частині міста – зоні всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
А ось ударні дрони типу "Шахед" росіяни спрямували по припортовій інфраструктурі Одеси. 15 безпілотників знищили сили ППО. Влучанням пошкоджено складські приміщення, розвантажувальну спецтехніку, автівки з зерном.
Скільки людей постраждали
Спершу повідомляли про щонайменше п'ятьох потерпілих унаслідок удару. Станом на 8:30 заступник начальника Одеської обласної військової адміністрації Олександр Харлов в ефірі телемарафону повідомив, що кількість постраждалих зросла до 8.
Потерпілі отримують медичну допомогу, у них – осколкові поранення.
Пошкоджено будівлю національного музею
Від російського удару постраждав Одеський національний художній музей, якому 6 листопада виповнюється 124 роки. Унаслідок вибуху ракети, що влучила поруч, у будівлі пошкоджені стіни, вибиті деякі шибки та скло, повідомив посадовець.
На сторінці музею у фейсбук повідомили, що музей зачинили: усі події перенесли та скасували Free Entrance Day (день вільного відвідування).
Пошкодження в музеї / Фото з фейсбуку ONFAM
Наслідки ракетного удару по Херсону
Російські окупаційні війська атакували протирадіолокаційною ракетою Х-31П Херсон. Як повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, ракета пошкодила 5-поверховий житловий будинок, інформації про постраждалих немає.
Також, за його словами, протягом цієї ночі російські війська кілька разів атакували Херсон з тимчасово окупованого лівого берега. Під ударом були житлові квартали у Центральному районі міста. Внаслідок влучань ворожих снарядів пошкоджені квартири і приватні будинки. Інформації про поранених теж немає.
Головне про атаку
- Росія вчергове атакувала Україну, застосувавши 2 керовані авіаційні ракети Х-59, балістичну ракету "Іскандер-М", протикорабельну ракету "Онікс", 2 керовані ракети Х-31 та 22 ударні БпЛА типу "Shahed-136/131".
- Удари були завдані по припортовій інфраструктурі Одеської області та об’єктах цивільної інфраструктури міста Херсон.
- Протиповітряною обороною знищено дві ракети Х-59 та 15 ударних БпЛА.