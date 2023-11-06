Російські окупанти атакували різними типами ракет та ударними дронами. В Одесі зафіксовано влучання ракет у середмістя та по промисловій будівлі, що вже не використовувалася.

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Вибуховою хвилею пошкоджено кілька багатоповерхових житлових будинків та музей в історичній частині міста – зоні всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

А ось ударні дрони типу "Шахед" росіяни спрямували по припортовій інфраструктурі Одеси. 15 безпілотників знищили сили ППО. Влучанням пошкоджено складські приміщення, розвантажувальну спецтехніку, автівки з зерном.

Скільки людей постраждали

Спершу повідомляли про щонайменше п'ятьох потерпілих унаслідок удару. Станом на 8:30 заступник начальника Одеської обласної військової адміністрації Олександр Харлов в ефірі телемарафону повідомив, що кількість постраждалих зросла до 8.

Потерпілі отримують медичну допомогу, у них – осколкові поранення.

Пошкоджено будівлю національного музею

Від російського удару постраждав Одеський національний художній музей, якому 6 листопада виповнюється 124 роки. Унаслідок вибуху ракети, що влучила поруч, у будівлі пошкоджені стіни, вибиті деякі шибки та скло, повідомив посадовець.

На сторінці музею у фейсбук повідомили, що музей зачинили: усі події перенесли та скасували Free Entrance Day (день вільного відвідування).

Пошкодження в музеї / Фото з фейсбуку ONFAM

Наслідки ракетного удару по Херсону

Російські окупаційні війська атакували протирадіолокаційною ракетою Х-31П Херсон. Як повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, ракета пошкодила 5-поверховий житловий будинок, інформації про постраждалих немає.

Також, за його словами, протягом цієї ночі російські війська кілька разів атакували Херсон з тимчасово окупованого лівого берега. Під ударом були житлові квартали у Центральному районі міста. Внаслідок влучань ворожих снарядів пошкоджені квартири і приватні будинки. Інформації про поранених теж немає.

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