Про це в ефірі телемарафону розповіла речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк, інформує 24 Канал. У Генштабі ЗСУ у ранковому зведенні повідомили кількість знищених цілей упродовж ночі.

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Росія вчергове атакувала Україну, застосувавши 2 керовані авіаційні ракети Х-59, балістичну ракету "Іскандер-М", протикорабельну ракету "Онікс", 2 керовані ракети Х-31 та 22 ударні БпЛА типу "Shahed-136/131",

– повідомили в Генштабі.

Зазначають, що удари були завдані по припортовій інфраструктурі Одеської області та об'єктах цивільної інфраструктури міста Херсон.

Скільки цілей збито

За даними Генштабу, протиповітряною обороною знищено 2 ракети Х-59 та 15 ударних БпЛА. Внаслідок атак є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерховий будинок, портова інфраструктура, автомобільний транспорт та інша цивільна інфраструктура.

Більше про наслідки атаки

Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк розповіла, що ворог намагався атакувати припортову інфраструктуру, а поцілив у житлові будинки та Одеський художній музей, який є спадщиною ЮНЕСКО.

Вночі була атака з використанням різноманітної зброї, ворог застосував і балістику – "Іскандер-М" по Одесі і ракету "Онікс", яка опинилася в історичній частині міста. Розуміючи, що у пріоритеті ворога була припортова інфраструктура, а вона розташована близько. Ракета влучила не в порт, а неподалік, тому є потерпілі та пошкодження цивільної інфраструктури,

– зазначила Наталія Гуменюк.

Наслідки нічної атаки по Одесі / Фото ОК "Південь"

"Іскандер-М" прилетів одночасно з сигналом тривоги: чому не усі цілі збито

За словами речниці Наталі Гуменюк, упродовж ночі на Одещині збито 15 дронів.

Фактично одночасно протягом півтори години ворог атакував кількома групами "Шахедів", є влучання у припортову інфраструктуру – це складські приміщення, спеціальна техніка. З усім тим, 15 дронів силам протиповітряної оборони вдалось знищити,

– додала Гуменюк.

Також вона уточнила, що ракета "Онікс" – це гіперзвукова ракета, її знищити надзвичайно складно. Щодо "Іскандер-М" – це балістика, вона, за словами речниці, прилетіла одночасно з сигналом тривоги в законсервовану будівлю. Ніхто не постраждав.

Підсумовуючи, Наталія Гуменюк зазначила, що ворог використав не менше, як 4 ракети та близько 20 ударних дронів типу "Шахед".

У Військово-Морських Силах ЗСУ повідомили, що під час нічної атаки окупантів по Одесі корабельно-катерним складом було знищено 2 дрони-камікадзе "Shahed-136".

Очільник Дніпропетровської ради Микола Лукашук повідомив, що один ворожий безпілотник збили над Павлоградським районом військові ПвК "Схід".

В той самий час ворог спрямував протирадіолокаційну ракету Х-31П по Херсону, вона пошкодила 5-поверховий житловий будинок.

Інформації про постраждалих немає.

Російські війська випустили ракету і по Миколаївщині. А Х-59 – знищено силами протиповітряної оборони.