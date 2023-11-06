Об этом в эфире телемарафона рассказала пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк, информирует 24 Канал. В Генштабе ВСУ в утренней сводке сообщили количество уничтоженных целей в течение ночи.

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Россия в очередной раз атаковала Украину, применив 2 управляемые авиационные ракеты Х-59, баллистическую ракету "Искандер-М", противокорабельную ракету "Оникс", 2 управляемые ракеты Х-31 и 22 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131",

– сообщили в Генштабе.

Отмечают, что удары были нанесены по припортовой инфраструктуре Одесской области и объектам гражданской инфраструктуры Херсона.

Сколько целей сбито

По данным Генштаба, противовоздушной обороной уничтожены 2 ракеты Х-59 и 15 ударных БпЛА. В результате атак ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажное здание, портовая инфраструктура, автомобильный транспорт и другая гражданская инфраструктура.

Больше о последствиях атаки

Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что враг пытался атаковать припортовую инфраструктуру, а попал в жилые дома и Одесский художественный музей, который является наследием ЮНЕСКО.

Ночью была атака с использованием разнообразного оружия, враг применил и баллистику – "Искандер-М" по Одессе и ракету "Оникс", оказавшуюся в исторической части города. Понимая, что в приоритете врага была припортовая инфраструктура, а расположена она близко. Ракета попала не в порт, а неподалеку, поэтому есть пострадавшие и повреждения гражданской инфраструктуры,

– отметила Наталья Гуменюк.

Последствия ночной атаки по Одессе / Фото ОК "Юг"

"Искандер-М" прилетел одновременно с сигналом тревоги: почему не все цели сбиты

По словам спикера Натальи Гуменюк, в течение ночи в Одесской области сбито 15 дронов.

Фактически одновременно в течение полутора часов враг атаковал несколькими группами "Шахедов", попадание в припортовую инфраструктуру – это складские помещения, специальная техника. Со всем тем, 15 дронов силам противовоздушной обороны удалось уничтожить,

– добавила Гуменюк.

Также она уточнила, что ракета "Оникс" – это гиперзвуковая ракета, ее уничтожить очень сложно. Относительно "Искандер-М" – это баллистика, она, по словам спикера, прилетела одновременно с сигналом тревоги в законсервированное здание. Никто не пострадал.

Подытоживая, Наталья Гуменюк отметила, что враг использовал не менее 4 ракет и около 20 ударных дронов типа "Шахед".

В Военно-Морских Силах ВСУ сообщили, что во время ночной атаки оккупантов по Одессе корабельно-катерным составом были уничтожены 2 дрона-камикадзе "Shahed-136".

Глава Днепропетровского совета Николай Лукашук сообщил, что один вражеский беспилотник сбили над Павлоградским районом военные ПВК "Восток".

В то же время враг направил противорадиолокационную ракету Х-31П по Херсону, она повредила 5-этажный жилой дом.

Информации о пострадавших нет.

Российские войска выпустили ракету и по Николаевщине. А Х-59 – уничтожен силами противовоздушной обороны.