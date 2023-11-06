В ночь на понедельник, 6 ноября, произошел очередной массированный обстрел Украины со стороны вражеского войска. В Воздушных силах констатировали, что ПВО сбила 15 беспилотников типа "Шахед".
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Работа ПВО во время массированного удара
Отметим, что начали атаковать наше государство захватчики еще с 20:00, 5 ноября. Кроме 15 "Шахедов", противовоздушной обороной была ликвидирована одна управляемая авиационная ракета Х-59.
В результате боевой работы силами и средствами Воздушных сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожены 15 ударных БПЛА Shahed-136/131 и одна управляемая авиационная ракета Х-59,
– говорится в сообщении.
В то же время известно, что россияне выпустили:
- по одной управляемой ракете Х-31 и Х-59 с оккупированной Херсонщины;
- одну противокорабельную ракету П-800 "Оникс", одну баллистическую ракету "Искандер-М" из оккупированного Крыма;
- 22 ударных дронов Shahed-136/131 типа из района мыса Чауда в Крыму.
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Больше о ночной атаке
- Начальник пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк рассказала, что враг пытался атаковать, в частности, припортовую инфраструктуру в Одесской области.
- Вместо этого были попадания в жилые дома мирных людей и Одесский художественный музей, который является наследием ЮНЕСКО. В результате есть пострадавшие.
- Вместе с тем глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщал, что дрон-камикадзе был зафиксирован над его регионом. Цель сбила ПВО.
- А вот в Военно-морских Силах отмечали, что во время атаки оккупантов по Одессе корабельно-катерным составом были уничтожены 2 дрона-камикадзе типа "Шахед"
- Кроме того, было неспокойно в Николаевской области. Этот регион также был под ударом – российские оккупанты выпустили по нему ракету.