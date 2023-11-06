У ніч проти понеділка, 6 листопада, відбувся черговий масований обстріл України з боку ворожого війська. У Повітряних силах констатували, що ППО збила 15 безпілотників типу "Шахед".

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Робота ППО під час масованого удару

Зазначимо, що почали атакували нашу державу загарбники ще від 20:00, 5 листопада. Окрім 15 "Шахедів", протиповітряною обороною було ліквідовано одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Внаслідок бойової роботи силами та засобами Повітряних сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено 15 ударних БпЛА Shahed-136/131 та одну керовану авіаційну ракету Х-59,

– йдеться у повідомленні.

Водночас відомо, що росіяни випустили:

по одній керованій ракеті Х-31 та Х-59 з окупованої Херсонщини.

одну протикорабельній ракету П-800 "Онікс", одну балістичну ракету "Іскандер-М" з окупованого Криму.

22 ударних дронів Shahed-136/131 типу із району мису Чауда в Криму.

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