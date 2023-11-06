Вранці 6 листопада голова Офісу Президента Андрій Єрмак відреагував на нічний удар ворога по Півдню. Він наголосив, що в недалекому майбутньому Крим буде демілітаризовано, а Чорноморський флот росіян знищено.

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Атака росіян на Одещину

Зазначимо, що Росія била саме ракетами та дронами-камікадзе типу "Шахед" по містах нашої держави від 20:00, 5 листопада до 01:00 наступного дня. Внаслідок цього руйнувань зазнав Одеський національний художній музей, який 6 листопада має день народження. Заснували його 1899 року – тобто 124 роки тому.

Одеса. Ранок. Наслідки ударів російських терористів. Це їх жалюгідна відповідь на реальність – український Крим буде демілітаризований, без Чорноморського флоту та військових баз росіян,

– написав Єрмак.

Окрім того, голова Офісу Президента опублікував світлину, на якій видно пошкодження в районі розташування музею, що внесений до списку світової спадщини Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО). Важливо, що від 14 жовтня 2021 року він має статус національного музею України.



Національний музей в Одесі був пошкоджений / Фото з телеграм-каналу голови ОП

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