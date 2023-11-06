У мережі показали, який вигляд має музей після ракетної атаки. На офіційній сторінці також повідомили, що відновлять роботу близько за тиждень, передає 24 Канал.

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Музей атакували напередодні дня народження

Одеський музей 6 листопада мав відзначати 124 роки. З цієї нагоди у ньому організували виставку, втім, росіяни цинічним ударом зруйнували усі плани. Нині музей тимчасово припинив роботу. За попередніми даними, він почне працювати приблизно через 7 днів.

Одеський художній зачинено. Переносимо всі події та скасовуємо Free Entrance Day, як ми планували. Про оновлення будемо повідомляти у наших соціальних мережах,

– повідомили у музеї.



Одеський музей тимчасово не працюватиме / Скриншот

Адміністрація музею у мережі подякувала користувачам, які попри все привітали з днем народження й висловили підтримку після ракетного удару.

"Ми дуже раді, що немає постраждалих і такій згуртованості спільноти, та завтра приходити до музею немає потреби, адже триває процес оцінки пошкоджень, фіксація наслідків ураження та слідчі дії, все має залишатися недоторканим", – повідомили у музеї.

Також у мережі показали музей зсередини після ракетної атаки. На опублікованих світлинах можна побачити масштаб руйнувань – вибиті вікна, обвалену стелю й засипані уламками сходи.

У музеї повідомили, що унаслідок удару постраждали виставки:

Марґіт та Романа Сельських "Сонце заходу / Sol occidens" з колекції Едуарда Димшица;

Бориса Айзенберга "Квіти за відвалами";

роботи Олександра Грехова;

Стаса Жалобнюка "Black Sea";

Володимира Семківа "Радість";

Альбіни Ялози "Вівтар небесного війська";

Kinder Album "Великі луги, рясні трави".

Музей після ракетної атаки / Фото Одеський національний художній музей

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