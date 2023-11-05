За інформацією Херсонської ОВА протягом доби 4 листопада російська армія понад 100 разів обстріляла Херсонщину. Для цього ворог застосовував міномети, артилерію, РСЗВ "Град", танки, безпілотники й авіацію.
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Унаслідок атаки поранено поліцейських
Російські військові для атак застосовують безпілотники. Неодноразово ворог кріпив вибухівку до БпЛА й потім скидав її на цивільне населення. До терористичної тактики окупанти вкотре вдалися увечері 4 листопада.
Як повідомили у пресслужбі поліції, у Бериславі російські військові скинули з БпЛА боєприпас на автомобіль поліції. Унаслідок ворожої атаки травм зазнали 43-річний поліцейський і 47-річний місцевий житель.
Вони зазнали численних поранень й були госпіталізовані до лікарні. Вибухом серйозно також пошкоджено службовий автомобіль.
Росіяни скинули вибухівку на автомобіль / Фото Нацполіції
Росіяни використали БпЛА для атаки / Фото Нацполіції
Росіяни постійно обстрілюють Херсонщину
- Протягом доби 4 листопада російська армія завдала ударів по Зміївці, Качкарівці, Бериславу, Тягинці, Іванівці, Микільському, Токарівці, Червоному Маяку, Республіканцю, Наддніпрянському, Дар'ївці й Херсону. Унаслідок обстрілів загинули 2 людини, ще 7 – зазнали поранень. Постраждалі отримали різні травми й нині отримують допомогу від медиків. Поліцейські зафіксували протягом доби 9 воєнних злочинів російських військових.
- У Херсоні внаслідок обстрілів пошкоджено 3 багатоповерхівки, а також магазин продуктових товарів у центральній частині міста. Дар'ївку росіяни атакували керованими авіабомбами. Унаслідок удару зруйновано місцеву школу.
- Вдень 5 листопада ворог продовжив цинічно атакувати Херсонщину. Близько 11:00 російські військові атакували Дніпровський район міста. Під ударом опинився житловий сектор, постраждав чоловік – наразі він отримує необхідну допомогу. Також в ОВА зафіксували, що унаслідок обстрілу було пошкоджено приватні будинки.