Окупанти вкотре вдарили по цивільному об'єкту мирного міста. Російський снаряд влучив прямо у подвір'я одного з будинків.

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Нова російська атака

Близько опівдня російська армія обстріляла Херсон з тимчасово окупованого лівого берега. Окупанти атакували Корабельний район міста з артилерії.

Наразі відомо про трьох містян, які отримали поранення. Жінка 82 років та 84-річний чоловік доправлені до лікарні каретою "швидкої". Жінка у тяжкому стані. Ще одна містянка отримала травму ноги.

Російський снаряд влучив прямо у подвір'я багатоповерхівки – у той час там перебували постраждалі. Також потужна вибухова хвиля повибивала скло у вікнах будинку.

Правоохоронці уже відкрили кримінальну справу за фактом порушення законів та звичаїв війни. Розпочато досудове розслідування.

Наслідки російського обстрілу Херсона / Херсонська ОВА

Обстріли Херсона росіянами