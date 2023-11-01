Внаслідок ворожого обстрілу Херсона загинула жінка. Вона працювала у військовій адміністрації.

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Є ще постраждалі

Росія вдарила по обласному центру близько 9 ранку. Від ворожої атаки поранення отримали ще двоє людей. Вони працюють у Департаменті містобудування. Стан однієї із постраждалих – важкий. Їм надається уся необхідна допомога.

Росіяни продовжують тероризувати міста та села України. Окупанти нарощують кількість та інтенсивність ударів – ця ніч минула з тривогою у низці областей,

– зазначив заступник керівника Офісу Президента Олексій Кулеба.

Є влучання в обʼєкти критичної інфраструктури.

Посадовець також закликав не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та наголосив, що росіяни понесуть покарання за скоєне.

Росія обстрілює Херсонщину