Вдень 30 жовтня Росія знову атакувала Херсон з окупованого лівого берега. Під обстріл потрапила маршрутка.
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Відомо про постраждалих
Ворог вдарив по Дніпровському району обласного центру. Під обстріл потрапило маршрутне таксі, яке належить комунальному підприємству міста.
За попереднім повідомленням, поранення отримали п'ятеро людей. 35-річну жінку госпіталізували. Вона у тяжкому стані.
За уточненою інформацією, поранення отримали семеро людей, повідомив начальник Херсонської міської адміністрації Роман Мрочко.
У них травми різного ступеня – від тяжкого до легкого. Усім постраждалим надається медична допомога.
Ворог криє вогнем Херсонщину
- У понеділок вранці, 30 жовтня, начальник Херсонської МВА Роман Мрочко розповів, яка ситуація в місті. Також голова ОВА Олександр Прокудін проінформував про те, що відбулося загалом в регіоні за минулу добу. Близько опівночі 30 жовтня загарбники з тимчасово окупованого лівого берега обстріляли центральний район Херсона. Через це було пошкоджено, зокрема, багатоповерхівки. Одна особа загинула, і є троє поранених.
- Глава міської військової адміністрації уточнив, що внаслідок цього обстрілу було поранено також чоловіка 68 років та жінку 36 років. Вони ушпиталені у стані середньої тяжкості.
- Разом з тим важливо, що було зафіксовано за минулу добу 42 прильоти керованих авіабомб по населених пунктах Херсонської області. Влучання були у Бериславському та Херсонському районах.