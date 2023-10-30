Вдень 30 жовтня Росія знову атакувала Херсон з окупованого лівого берега. Під обстріл потрапила маршрутка.

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Відомо про постраждалих

Ворог вдарив по Дніпровському району обласного центру. Під обстріл потрапило маршрутне таксі, яке належить комунальному підприємству міста.

За попереднім повідомленням, поранення отримали п'ятеро людей. 35-річну жінку госпіталізували. Вона у тяжкому стані.

За уточненою інформацією, поранення отримали семеро людей, повідомив начальник Херсонської міської адміністрації Роман Мрочко.

У них травми різного ступеня – від тяжкого до легкого. Усім постраждалим надається медична допомога.

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