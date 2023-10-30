У понеділок вранці, 30 жовтня, начальник Херсонської МВА Роман Мрочко розповів, яка ситуація в місті. Також голова ОВА Олександр Прокудін проінформував про те, що відбулося загалом в регіоні за минулу добу.

Дивіться також Воювати не можна зупинятися․ Як змінилися військові спроможності Росії з 24 лютого 2022 року

Удари по Херсону та області

За словами Мрочка, близько опівночі 30 жовтня загарбники з тимчасово окупованого лівого берега обстріляли центральний район Херсона. Через це було пошкоджено, зокрема, багатоповерхівки. Одна особа загинула, і є троє поранених.

Одна з квартир внаслідок влучання загорілася. Там загинула жінка 85 років. Інша постраждала з опіками та отруєнням продуктами горіння доправлена до лікарні,

– констатував посадовець.

Глава міської військової адміністрації уточнив, що внаслідок цього обстрілу було поранено також чоловіка 68 років та жінку 36 років. Вони ушпиталені у стані середньої тяжкості.

Зверніть увагу! Як констатував голова ОВА Прокудін, лише за цю одну добу окупанти випустили по Херсону 46 снарядів. Загалом по регіону здійснили 95 обстрілів, випустивши 514 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БпЛА та авіації.

Разом з тим важливо, що було зафіксовано за минулу добу 42 прильоти керованих авіабомб по населених пунктах Херсонської області. Влучання були у Бериславському та Херсонському районах.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; приміщення медичного закладу та територію навчального закладу у Бериславському районі; соціальний центр у Херсоні,

– написав керівник ОВА.

У повідомленні Прокудіна також йдеться, що через російські атаки 2 людини загинули, ще 4 – зазнали поранень у Херсоні та області за минулу добу. Вочевидь, це з тими даними, що оприлюднював Мрочко.

Дивіться також Гібрид "Шахеда" і "Ланцета": чим небезпечний для України новий російський дрон "Італмас"

Терор не припиняється