У понеділок вранці, 30 жовтня, начальник Херсонської МВА Роман Мрочко розповів, яка ситуація в місті. Також голова ОВА Олександр Прокудін проінформував про те, що відбулося загалом в регіоні за минулу добу.
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Удари по Херсону та області
За словами Мрочка, близько опівночі 30 жовтня загарбники з тимчасово окупованого лівого берега обстріляли центральний район Херсона. Через це було пошкоджено, зокрема, багатоповерхівки. Одна особа загинула, і є троє поранених.
Одна з квартир внаслідок влучання загорілася. Там загинула жінка 85 років. Інша постраждала з опіками та отруєнням продуктами горіння доправлена до лікарні,
– констатував посадовець.
Глава міської військової адміністрації уточнив, що внаслідок цього обстрілу було поранено також чоловіка 68 років та жінку 36 років. Вони ушпиталені у стані середньої тяжкості.
Разом з тим важливо, що було зафіксовано за минулу добу 42 прильоти керованих авіабомб по населених пунктах Херсонської області. Влучання були у Бериславському та Херсонському районах.
Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; приміщення медичного закладу та територію навчального закладу у Бериславському районі; соціальний центр у Херсоні,
– написав керівник ОВА.
У повідомленні Прокудіна також йдеться, що через російські атаки 2 людини загинули, ще 4 – зазнали поранень у Херсоні та області за минулу добу. Вочевидь, це з тими даними, що оприлюднював Мрочко.
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Терор не припиняється
- У ніч проти 30 жовтня Росія атакувала нашу державу 12 дронами-камікадзе типу "Шахед" та 2 керованими авіаційними ракетами Х-59.
- Усі цілі вдалось збити українській протиповітряній обороні. Однак уламки ворожих безпілотних літальних апаратів впали на Миколаївщині.
- Внаслідок цього спалахнула пожежа в складському приміщенні. Виїхали вогнеборці, аби оперативно її ліквідувати.
- Окрім того, уламки ворожих ракет впали на Дніпропетровщині. Було пошкоджено багатоповерхівку, будинок та авто.