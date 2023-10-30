Станом на ранок у Генштабі повідомили про збиття усіх ворожих цілей під час нічної атаки. В ефірі телемарафону речниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк розповіла про наслідки падіння уламків, інформує 24 Канал.

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У ніч на 30 жовтня, противник завдав чергового авіаційного удару по Україні, застосувавши 12 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131”. Протиповітряною обороною знищено усі 12 ворожих "Шахедів",

– ідеться у повідомленні Генштабу.

12 "Шахедів" і дві ракети – Повітряні сили збили усі цілі

У Повітряних Силах згодом повідомили, що окрім 12 дронів типу "Шахед", ворог випустив по Україні дві керовані авіаційні ракети Х-59 – їх також збито.

Уточнюють, що ворог запустив ракети з ворожих літаків із повітряного простору ТОТ Запорізької області. Водночас "Шахеди" летіли з південно-східного напрямку — Приморсько-Ахтарськ — Росія.

ППО працювала у Миколаївській, Херсонській, Кіровоградській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій та Дніпропетровській областях.

Уламок спричинив пожежу на Миколаївщині

Наталія Гуменюк повідомила, що у зоні відповідальності ОК "Південь" було збито 9 дронів. На Миколаївщині унаслідок падіння уламків одного зі збитих дронів сталась пожежа, яку швидко ліквідували. Унаслідок інциденту – люди не постраждали.

"Складське приміщення фактично не використовувалось. Людей у ньому не було. Шкоди великої немає", – зазначила Гуменюк.

На Дніпропетровщині уламки пошкодили будинки

Сергій Лисак – очільник Дніпропетровської ОВА повідомив, що вночі оборонці з ПвК "Схід" збили над областю дві ворожі ракети.

Зазначають, що уламки впали у Дніпровському районі. Унаслідок цього пошкоджено п'ятиповерхівку, приватний будинок та авто.

За даними ОВА, минулось без жертв та потерпілих.

Наслідки нічної атаки на Дніпропетровщині / Фото ОВА

Нічна атака: коротко

У неділю, 29 жовтня, російські війська запустили кілька груп ударних безпілотників, у низці областей оголошували повітряну тривогу. Близько 2:00 пролунали вибухи у Дніпрі.