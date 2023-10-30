02:33, 30 жовтня

У передмісті Дніпра прогриміли вибухи близько 2 ночі. У ПС ЗСУ закликали жителів обласного центру перебувати в укриттях. Станом на 2:04 небо над Дніпропетровщиною вже було чистим. Моніторингові канали писали, що Росія могла спрямувати на область крилаті ракети "Іскандер".