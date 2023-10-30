Війна в Україні триває 614 день. Про головні події станом на 30 жовтня, ситуацію на полі бою – розповідає 24 Канал.
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Вибухи у Севастополі
У тимчасово окупованому Севастополі чули вибухи, там виявили два безекіпажні катери. Так званий "губернатор Севастополя" Міхаіл Развожаєв та російське Міноборони заявили, сили Чорноморського флоту відбивають атаку безпілотників.
У передмісті Дніпра стались вибухи
У передмісті Дніпра прогриміли вибухи близько 2 ночі. У ПС ЗСУ закликали жителів обласного центру перебувати в укриттях. Станом на 2:04 небо над Дніпропетровщиною вже було чистим. Моніторингові канали писали, що Росія могла спрямувати на область крилаті ракети "Іскандер".
Росія може масовано вдарити з початком морозів
Голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус заявив, що Росія може масовано вдарити по Україні з початком перших морозів. Наразі окупанти, імовірно, накопичують дрони і ракети.