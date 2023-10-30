Война в Украине длится 614 дней. О главных событиях по состоянию на 30 октября, ситуации на поле боя – рассказывает 24 Канал.
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Взрывы в Севастополе
Во временно оккупированном Севастополе слышали взрывы, там обнаружили два безэкипажных катера. Так называемый "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев и российское Минобороны заявили, что силы Черноморского флота отбивают атаку беспилотников.
В пригороде Днепра произошли взрывы
В пригороде Днепра прогремели взрывы около 2 ночи. В ПС ВСУ призвали жителей областного центра находиться в укрытиях. По состоянию на 2.04 небо над Днепропетровщиной уже было чистым. Мониторинговые каналы писали, что Россия могла направить в область крылатые ракеты "Искандер".
Россия может массированно ударить с началом морозов
Глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявил, что Россия может массированно ударить по Украине с началом первых морозов. Пока оккупанты, вероятно, накапливают дроны и ракеты.