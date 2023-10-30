02:33, 30 октября

В пригороде Днепра прогремели взрывы около 2 ночи. В ПС ВСУ призвали жителей областного центра находиться в укрытиях. По состоянию на 2.04 небо над Днепропетровщиной уже было чистым. Мониторинговые каналы писали, что Россия могла направить в область крылатые ракеты "Искандер".