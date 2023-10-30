Про це 24 Каналу повідомила начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, зазначивши, що усі 12 дронів, застосовували окупанти, були збиті нашими силами ППО.

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Сигнал тривоги прозвучав одночасно з вибухами

Наразі на фронті українські захисники ведуть контрбатарейну боротьбу та застосовують всі інші способи, які можуть вжити у своїй зоні відповідальності. Однак не про всі дії наших військових наразі можна розповідати, адже підступність ворога є дуже великою.

Чого вартий його нещодавній удар по Одещині з тимчасово окупованого Криму. Ворог використав ракети за балістичною траєкторією, щоб було не можна вжити заходів та перейти в укриття. Сигнал тривоги прозвучав одночасно з вибухами,

– зазначила начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня.

Саме тому люди, які перебували на підприємстві, постраждали: 2 особи отримали поранення, їм надано медичну допомогу.

Також є руйнування адміністративної будівлі, також пошкоджена спеціальна техніка на заводі.

Випалюють землю

Крім того, ворог здійснив удари по території деокупованої Херсонщини. Там він намагається руйнувати зокрема сільськогосподарські площі, випалюючи землю. Під час артилерійських обстрілів окупанти застосовують також запальні та фосфорні снаряди.

А використовуючи керовані авіаційні бомби, руйнують соціальну та спеціальну інфраструктуру, перетворюючи населені пункти на руїни.

Саме тому ми наполягаємо на евакуації населення з постраждалих сіл. Люди дослухаються, усвідомлюючи небезпеку,

– наголосила Гуменюк.

Таку ж саму тактику росіяни використовують всюди вздовж прифронтових територій. А щодо глибоких тилових територій, було попередження, що окупанти будуть застосовувати точкові ракетні удари, як по Одещині.

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Полювання було ефективним

Вночі ж в Україні триває дроновий терор, оскільки використання безпілотників трошки дешевше коштує ворогу. А також це дає йому можливість перевірити систему української ППО і нашу готовність до атаки БпЛА.

Цей висновок можна зробити, якщо прослідкувати маршрут запуску ворожих дронів. Вони рухаються через південні регіони на Захід. У такий спосіб росіяни намагаються обходити системи ППО.

"Але сьогоднішня ніч була невдалою для окупантів, а полювання українських сил ефективним. Було збито всі 12 дронів, які запустили росіяни. 9 дронів ліквідувались у зоні відповідальності ОК "Південь", а 3 – у сусідів", – наголосила Наталія Гуменюк.

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