Наразі уся інформація уточнюється. Детальніше про ситуацію розповість 24 Канал.
Дивіться також Нічну атаку ворог спрямував на портову інфраструктуру: над Одещиною збили 9 "Шахедів"
В Одесі прогриміли потужні вибухи
Як тільки в Одесі та регіоні оголосили повітряну тривогу, у місті пролунали три гучні вибухи.
Наразі вибухи в Одесі тривають. За попередньо інформацією, це можливі пуски "Оніксів".
Повітряні сили та місцева влада закликали людей перебувати в укриттях, оскільки можливі й нові атаки.
Одеський район, перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!
– написав глава Одеської ОВА Олег Кіпер.
У Повітряних силах попереджали: "Одеська область – загроза застосування балістичного озброєння! Залишайтеся в укриттях!"
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат наголосив, що коли лунає команда повітряної тривоги, то треба обов’язково реагувати. А коли повідомляють про загрозу балістики – треба йти в укриття.
"Якщо балістична ракета запущена з Криму – це доволі короткий час підльоту. Балістика – це швидко. Таке і відбулось. Чекаємо повідомлення від місцевої влади", – зазначив він.
У мережі вже оприлюднили сліди пусків "Оніксів" з боку Сімферополя, які могли запустити по Одесі.
Пуски "Оніксів": дивіться відео
Моніторингові канали повідомили, що, попередньо, Одеса та околиці міста були атаковані 6 "Оніксами". Наразі ця інформація уточнюється.
О 08:56 в Одесі та області оголосили відбій повітряної тривоги.
Масована атака по Україні 30 жовтня: що відомо
- У ніч на 30 жовтня окупанти атакували 12-ма ударними БпЛА типу "Shahed" та двома керованими авіаційними ракетами Х-59.
- Пуски КАР Х-59 здійснено з ворожих літаків із повітряного простору ТОТ Запорізької області, "Шахеди" летіли з південно-східного напрямку – Приморсько-Ахтарськ – Росія.
- Усі 14 повітряних цілей противника було знищено протиповітряною обороною, зокрема у межах Миколаївської, Херсонської Кіровоградської, Черкаської, Житомирської, Хмельницької та Дніпропетровської областей.