Відбувся обстріл у ніч на 23 жовтня. Начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону констатувала, що 9 безпілотників було ліквідовано саме над цим причорноморським регіоном, – інформує 24 Канал.

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Атака дронів на Одещину

Як зазначила речниця, безпілотні літальні апарати рухалися з боку Чорного моря на Одеську область. Однак протиповітряна оборона не дрімала та по них відпрацьовувала.

Нічна атака була спрямована на припортову інфраструктуру. Дрони типу "Шахед" були спрямовані на узбережжя. З акваторії Чорного моря заходили на Одеську області. І дев'ять з них були якраз-таки на Одещині знищені,

– констатувала Гуменюк.

Згодом у Силах оборони Півдня уточнили, що внаслідок падіння уламків дрона було пошкоджено припортову інфраструктуру в Одеській області. Пожежу оперативно приборкали відповідні служби, тому постраждалих немає.

Зерновий коридор

Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук розповів, що певний час до цього обстрілу була так звана "оперативна пауза" – тобто ворог накопичував резерви, аби вдарити по Одеській області.

Окрім того, спікер заявив, що зерновий коридор, прокладений Україною спільно зі союзниками, демонструє непогані результати. За експортними обсягами наша держава уже вийшла на рівень травня та червня 2023 року.

Вочевидь, російським окупантам не може це подобатися, тому вони намагаються тримати регіон у напрузі. Зокрема, не дають розслаблятися одеській ППО. Для цього насамперед у хід ідуть "Шахеди".

Терор не припиняється

Слід акцентувати, що загарбники здійснюють тиск на цивільне населення Півдня України за допомогою тактичної авіації. Близько 40 керованих авіабомб лише за минулу добу було випущено по правобережжю Херсонщини. Під ударом були Бериславський та Херсонський райони – є постраждалі, про що проінформувала речниця Гуменюк.

Також у ніч на 23 жовтня Росія Хмельниччину атакувала "Шахедами". В ОВА повідомили, що Сили ППО стояли на захисті неба, тому постраждалих чи руйнувань немає.

Разом з тим вибух вночі чули жителі Вінницької області. Сили оборони Півдня вранці констатували, що над регіоном було збито один дрон.