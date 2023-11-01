Речник Генерального Штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов в ефірі телемарафону повідомив про ворожий удар, інформує 24 Канал.

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Противник завдав ракетного удару по нас пункту Чайкіне Херсонської області, є постраждалі серед цивільного населення. Пошкоджено зернове сховище,

– повідомив Ковальов.

Є жертва

Інших деталей речник не уточнив. Водночас у прокуратурі Херсонської області повідомили, що удар стався 31 жовтня близько 22:00. Там уже розпочали розслідування. Відомо, що внаслідок атаки загинув чоловік.

"Російські війська вдарили по селу Чайкине Дар'ївської громади Херсонської області. Внаслідок обстрілу загинув 58-річний чоловік", – ідеться у повідомленні.

Також під вогонь військових Росії потрапили й інші населені пункти Бериславського району: поранені двоє людей, з травмами різного ступеню важкості їх доставили до лікарні.

"Правоохоронці відкрили кримінальні провадження щодо порушення російськими військовими законів та звичаїв війни", – додали в прокуратурі.

В ОВА повідомили, що загалом за минулу добу через російську агресію в Херсонській області 1 людина загинула, ще 8 дістали поранення.

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