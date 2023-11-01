Речник Генерального Штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов в ефірі телемарафону повідомив про ворожий удар, інформує 24 Канал.
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Противник завдав ракетного удару по нас пункту Чайкіне Херсонської області, є постраждалі серед цивільного населення. Пошкоджено зернове сховище,
– повідомив Ковальов.
Є жертва
Інших деталей речник не уточнив. Водночас у прокуратурі Херсонської області повідомили, що удар стався 31 жовтня близько 22:00. Там уже розпочали розслідування. Відомо, що внаслідок атаки загинув чоловік.
"Російські війська вдарили по селу Чайкине Дар'ївської громади Херсонської області. Внаслідок обстрілу загинув 58-річний чоловік", – ідеться у повідомленні.
Також під вогонь військових Росії потрапили й інші населені пункти Бериславського району: поранені двоє людей, з травмами різного ступеню важкості їх доставили до лікарні.
"Правоохоронці відкрили кримінальні провадження щодо порушення російськими військовими законів та звичаїв війни", – додали в прокуратурі.
Ворог продовжує терори Херсонщини
- За добу російські війська здійснили 94 обстріли області, випустивши 510 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації, з них – 2 ракетних.
- По місту Херсон ворог випустив 24 снаряди. Зафіксовано 30 прильотів авіаційних бомб по населених пунктах Херсонщини.