Оккупанты снова ударили по гражданскому объекту мирного города. Российский снаряд попал прямо во двор одного из домов.

Смотрите также Путин сменил командующего России на Херсонщине: разведка Британии рассказала, о чем это свидетельствует

Новая российская атака

Обновление. Около 16:40 Роман Мрочко сообщил, что в областном центре снова было громко.

В Херсоне раздаются мощные взрывы! Армия России обстреливает город с временно оккупированного левого берега,

– написал он.

Начальник Херсонской МВА попросил жителей перейти к более безопасным местам. Он призвал их беречь себя и близких.

До этого около полудня российская армия обстреляла Херсон с временно оккупированного левого берега. Оккупанты атаковали Корабельный район города из артилерии.

Пока известно о трех горожанах, получивших ранения. Женщина 82 лет и 84-летний мужчина доставлены в больницу каретой "скорой". Женщина в тяжелом состоянии. Еще одна горожанка получила травму ноги.

Российский снаряд попал прямо во двор многоэтажки – в то время там находились пострадавшие. Также мощная взрывная волна выбила стекла в окнах дома.

Правоохранители уже открыли уголовное дело по факту нарушения законов и обычаев войны. Начато досудебное расследование.

Последствия российских обстрелов Херсона / Херсонская ОВА

Обстрелы Херсона россиянами