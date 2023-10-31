Силы обороны Юга сообщили, что угрозы их жизни, к счастью, нет. Пострадавшим была оказана вся необходимая помощь.

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Детали об ударе по эвакуационному автобусу

Волонтеры помогали эвакуироваться жителям одного из сел Бериславщины. Оно регулярно страдает от террористических ударов российских окупантов.

При следовании по трассе микроавтобус догнал ударный дрон, запущенный с левого берега. Предварительно, пострадали 2 человека, им оказана помощь, угрозы жизни нет. Террористы еще раз доказали, что их цель именно террор мирных людей,

– говорится в сообщении.

Российские оккупанты будут вынуждены ответить за каждый нанесенный удар.