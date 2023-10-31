В результате атаки возле города вспыхнул автомобиль. Пока информация об обстреле еще уточняется.

К теме Россияне атаковали маршрутку в Херсоне: в каком состоянии раненые

Что известно об обстреле Херсона

Глава Херсонской ГВА Роман Мрочко сообщил, что 31 октября после 11:00 оккупанты накрыли массированным огнем центральный район Херсона. В результате обстрела есть разрушения складских помещений, повреждено около 10 автомобилей.

Пока известно об одном раненом. Мужчина 34 лет получил осколочные травмы ног. Его госпитализировали.

До этого Мрочко заявлял, что в пригороде попали в автомобиль, который сгорел. После тушения пожара в салоне обнаружили тело погибшего.

Позже об обстреле пригорода Херсона рассказали и в Херсонской областной прокуратуре. Там отметили, что уже начали уголовное производство из-за обстрела автомобиля и гибели мужчины.



В Херсоне под обстрел попал гражданский автомобиль / Фото Херсонской областной прокуратуры

Правоохранители рассказали, что на автодороге в направлении села Приднепровское под вражескую атаку попал легковой автомобиль. По предварительным данным, погиб водитель транспортного средства.



Водитель транспортного средства погиб в результате обстрела / Фото Херсонской областной прокуратуры

В настоящее время прокуроры принимают все меры по документированию военных преступлений, совершенных российской армией. Правоохранители также начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.

Россияне постоянно обстреливают Херсон