В результате атаки возле города вспыхнул автомобиль. Пока информация об обстреле еще уточняется.
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Что известно об обстреле Херсона
Глава Херсонской ГВА Роман Мрочко сообщил, что 31 октября после 11:00 оккупанты накрыли массированным огнем центральный район Херсона. В результате обстрела есть разрушения складских помещений, повреждено около 10 автомобилей.
Пока известно об одном раненом. Мужчина 34 лет получил осколочные травмы ног. Его госпитализировали.
До этого Мрочко заявлял, что в пригороде попали в автомобиль, который сгорел. После тушения пожара в салоне обнаружили тело погибшего.
Позже об обстреле пригорода Херсона рассказали и в Херсонской областной прокуратуре. Там отметили, что уже начали уголовное производство из-за обстрела автомобиля и гибели мужчины.
В Херсоне под обстрел попал гражданский автомобиль / Фото Херсонской областной прокуратуры
Правоохранители рассказали, что на автодороге в направлении села Приднепровское под вражескую атаку попал легковой автомобиль. По предварительным данным, погиб водитель транспортного средства.
Водитель транспортного средства погиб в результате обстрела / Фото Херсонской областной прокуратуры
В настоящее время прокуроры принимают все меры по документированию военных преступлений, совершенных российской армией. Правоохранители также начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.
Россияне постоянно обстреливают Херсон
- Российская армия ночью 30 октября гатила с левобережья оккупированной Херсонской области по областному центру, расположенному на правобережье. В результате атаки есть погибшие, пострадавшие, а также разрушения зданий и инфраструктуры в Херсоне.
- В частности, известно, что один человек погиб от вражеских обстрелов. Еще три человека получили ранения.
- Кроме того, глава Херсонской ОВА Александр Прокудин заявил, что только за одни сутки оккупанты выпустили по Херсону 46 снарядов. Всего по региону совершили 95 обстрелов,