В эфире марафона "Суспильне. Сопротивление" руководитель пресс-офиса Херсонской ОВА Александр Толоконников рассказал подробнее о ситуации. Он сообщил, в каком состоянии пострадавшие от российских обстрелов.

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Что известно о пострадавших

По его словам, одна из раненых в маршрутке – в тяжелом состоянии. За ее жизнь продолжают бороться медики. Известно, что еще одну раненую уже прооперировали.

Что касается остальных пяти человек, то у них осколочные ранения и контузия. Толоконников отметил, что состояние большинства из них – легкое.

Отметим, что российские военные 30 октября ударили по Днепровскому району Херсона. Собственно, под обстрел попало маршрутное такси, принадлежащее коммунальному предприятию города.

Россияне продолжают атаковать Херсон

Утром 31 октября глава Херсонской ОВА Александр Прокудин рассказал подробнее о ситуации в регионе. Он отметил, что оккупанты за минувшие сутки продолжили поливать огнем область.

Так, за прошедшие сутки враг совершил 98 обстрелов, выпустив 447 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА, а также авиации. Только по Херсону россияне выпустили 36 снарядов.

из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА, а также авиации. Только по Херсону россияне выпустили 36 снарядов. Также зафиксировали 38 прилетов управляемых авиабомб по населенным пунктам Херсона. Попадания зафиксировали в Бериславском и Херсонском районах.

по населенным пунктам Херсона. Попадания зафиксировали в Бериславском и Херсонском районах. Оккупанты попали в жилые кварталы населенных пунктов, административные здания в Бериславском и Херсонском районах, предприятие пищевой промышленности и библиотеку в Херсоне.

От рук врага погиб один человек. Еще 16 получили ранения.

Еще 16 получили ранения. Добавим, что к вечеру 30 октября россияне ударили по Велетенскому. В результате ранения получил мужчина 1958 года рождения. Кроме того, под огнем был Кизомис. Известно, что окупать попали в начальную школу.

Отмечаем важность пребывания в укрытиях, когда раздается воздушная тревога. К сожалению, враг чрезвычайно коварен и может нанести удар в любой момент.