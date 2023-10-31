В ефірі марафону "Суспільне. Спротив" керівник пресофісу Херсонської ОВА Олександр Толоконніков розповів детальніше про ситуацію. Він повідомив, в якому стані постраждалі від російського обстрілу.

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Що відомо про постраждалих

За його словами, одна з поранених у маршрутці – у важкому стані. За її життя продовжують боротися медики. Відомо, що ще одну поранену вже прооперували.

Що стосується решти п'яти людей, то у них осколкові поранення та контузія. Толоконніков зазначив, що стан більшості із них – легкий.

Зазначимо, що російські військові 30 жовтня вдарили по Дніпровському району Херсона. Власне, під обстріл потрапило маршрутне таксі, що належить комунальному підприємству міста.

Росіяни продовжують атакувати Херсон

Зранку 31 жовтня глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін розповів детальніше про ситуацію в регіоні. Він зазначив, що окупанти за минулу добу продовжили поливати вогнем область.

Так, за минулу добу ворог здійснив 98 обстрілів, випустивши 447 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БпЛА, а також авіації. Лиш по Херсону росіяни випустили 36 снарядів.

з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БпЛА, а також авіації. Лиш по Херсону росіяни випустили 36 снарядів. Також зафіксували 38 прильотів керованих авіабомб по населених пунктах Херсонщини. Влучання зафіксували у Бериславському та Херсонському районах.

по населених пунктах Херсонщини. Влучання зафіксували у Бериславському та Херсонському районах. Окупанти поцілили у житлові квартали населених пунктів, адміністративні будівлі у Бериславському та Херсонському районах, підприємство харчової промисловості та бібліотеку в Херсоні.

Від рук ворога загинула одна людина. Ще 16 зазнали поранень.

Ще 16 зазнали поранень. Додамо, що надвечір 30 жовтня росіяни вдарили по Велетенському. Внаслідок цього поранень зазнав чоловік 1958 року народження. Крім того, під вогнем був Кізомис. Відомо, що окупати поцілили у початкову школу.

Наголошуємо на важливості перебування в укриттях, коли лунає повітряна тривога. На жаль, ворог надзвичайно підступний і може завдати удару у будь-який момент.