Вночі у кількох областях України лунали вибухи, відомо про роботу сил протиповітряної оборони. Детальніше про нічну атаку – у тексті 24 Каналу.

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Миргород опинився під ударом

Майже одразу ж після півночі почали з'являтися повідомлення про ракетну загрозу у різних областях України. Зокрема, Повітряні сили повідомляли, що декілька ракет в Сумській області рухаються в південно-західному напрямку. Крім цього, попри сирену, наші захисники ще раз попросили жителів Миргорода спуститися в укриття.

Вже о 00:02 місцеві ЗМІ повідомили, що в Миргороді пролунали вибухи. Попередньо, ворог випустив по місту ракету Х-59 з тактичної авіації. Після цього почалися відбої, проте ненадовго.

Про наслідки атаки повідомив голова обласної військової адміністрації Філіп Пронін. Він розповів, що обійшлося без жертв та руйнувань.

Повторна тривога на Сході та Півдні

О пів на першу ночі знову попередили про повітряну загрозу. Моніторингові канали повідомляли, що у цих регіонах була загроза використання балістичного озброєння. А у Херсонській області – загроза ударних БпЛА.

На Миколаївщині працювала ППО по ударному безпілотнику, про рух якого раніше повідомляли моніторингові канали та Повітряні сили.

Атака на Старокостянтинів

Після відбоїв тривоги знову оголошували на Херсонщині, Миколаївщині, Кіровоградщині, Черкащині, Вінниччині, Житомирщині та власне – у Хмельницькій області. Туди залетіли ударні безпілотники ворога. Вони рухалися у бік Старокостянтинова.

Сили ППО вдало відпрацювали по ворожих цілях. Тривога протривала у Хмельницькій області з 3:31 ночі до 4:13 ранку.

На щастя, обійшлося без постраждалих.

Усі повітряні цілі знищила ППО

Загарбники випустили 2 безпілотні літальні апарати та 1 ракету по регіонах нашої держави. Сили протиповітряної оборони успішно відпрацювали по всіх дронах росіян. Ракета, на жаль, прилетіла до Старокостянтинова.