Ночью в нескольких областях Украины раздавались взрывы, известно о работе сил противовоздушной обороны. Подробнее о ночной атаке – в тексте 24 Канала.

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Миргород оказался под ударом

Почти сразу после полуночи начали появляться сообщения о ракетной угрозе в разных областях Украины. В частности, Воздушные силы сообщали, что несколько ракет в Сумской области двигаются в юго-западном направлении. Кроме этого, вопреки сирене, наши защитники еще раз попросили жителей Миргорода спуститься в укрытие.

Уже в 00:02 местные СМИ сообщили, что в Миргороде прогремели взрывы. Предварительно, враг выпустил по городу ракету Х-59 по тактической авиации Х-59 по тактической авиации. После этого начались отбои, но ненадолго.

О последствиях атаки сообщил глава областной военной администрации Филипп Пронин. Он рассказал, что обошлось без жертв и разрушений.

Повторная тревога на Востоке и Юге

В полпервого ночи снова предупредили о воздушной угрозе. Мониторинговые каналы сообщали, что в этих регионах была угроза использования баллистического вооружения. А в Херсонской области – угроза ударных БПЛА.

В Николаевской области работала ПВО по ударному беспилотнику, о движении которого ранее сообщали мониторинговые каналы и воздушные силы.

Атака на Староконстантинов

После отбоев тревоги снова объявляли в Херсонской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Винницкой, Житомирской и собственно – в Хмельницкой области. Туда залетели ударные беспилотники врага. Они двигались в сторона Староконстантинова.

Силы ПВО удачно отработали по враждебным целям. Тревога продлилась в Хмельницкой области с 3:31 ночи до 4:13 утра.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Все воздушные цели уничтожило ПВО

Захватчики выпустили 2 беспилотных летательных аппарата и 1 ракету по регионам нашего государства. Силы противовоздушной обороны успешно отработали по всем дронам россиян.