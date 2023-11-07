Россия снова прибегает к циничным методам ведения полномасштабной войны против Украины. На оккупированной территории Херсонской области они минируют критическую инфраструктуру.

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Враг хочет уничтожить инфраструктуру

В ГУР рассказали, что на временно оккупированной территории Херсонской области российские захватчики закапывают взрывчатку вблизи стационарных газорегулирующих пунктов, электрических подстанций и объектов критической инфраструктуры.

Такие действия свидетельствуют о намерении уничтожить критическую инфраструктуру. Вероятно, таким образом захватчики готовятся к необходимости отступать из оккупированной Херсонской области.

Ситуация в Херсонской области