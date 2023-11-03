Уже утром родственники погибшей семьи зашли в дом, где произошло убийство и ужаснулись от преступления, которое совершили оккупанты. В конце концов, погибших удалось похоронить.

К теме "Убили случайно": в сети опубликовали данные об оккупантах, расстрелявших семью в Волновахе

Что известно об убийстве семьи

Несчастными жертвами этого жестокого акта стали 53-летний Эдуард Капканец и его жена 51-летняя Татьяна, которая в тот день отмечала свой день рождения. Старшего сына супругов, 31-летнего Андрея Капканца, вместе с его женой Наталией, 29 лет, и двумя маленькими детьми, 5-летним Никитой и 9-летней Настей, также безжалостно расстреляли, когда они мирно спали.

На празднике также присутствовали младший сын семьи Капканец 25-летний Александр и его жена 27-летняя Екатерина, а также ее 20-летний брат Дмитрий. Местные издания сообщают, что все жертвы были убиты во сне, только одному человеку удалось ненадолго проснуться перед тем, как его постигла такая же трагическая судьба. На месте преступления, зафиксированном на фотографии, видны букеты цветов и немытая посуда, оставленная на столе, который служит ужасным напоминанием об ужасных событиях.

Убитые члены семьи Капканец в Волновахе / Фото из соцсетей

Почему мог возникнуть расстрел

Россияне сначала пытались приписать украинской ДРГ насильственное преступление, распространяя сообщения в социальных сетях в поддержку своих заявлений. Однако попытки скрыть правду оказались тщетными, из-за чего Следственный комитет России официально объявил об возбуждении уголовного дела по факту убийства. В связи с инцидентом задержаны два военнослужащих с Дальнего Востока.

Согласно сообщению, россияне, вероятно, в состоянии алкогольного опьянения проникли в квартиру и трагически лишили жизни его жителей. Местные жители утверждают, что перед этим инцидентом у старшего сына возник спор с этими военными, предположительно связанный с инцидентом возле магазина, где работала его жена. Мотивы их действий остаются неясными.

По предварительным данным, оккупанты начали употреблять алкоголь и именно в этот момент они якобы вспомнили о человеке, с которым конфликтовали, и решили отомстить. Злоумышленники прибыли к месту своих жертв на мотоцикле, и, как говорится, жертва была среди погибших.

Кроме того, местные жители сообщили, что, очевидно, пытаясь скрыть доказательства преступления, кто-то залил пол водой вместо того, чтобы прибегнуть к поджогу.

Как убийство связано с домом

Одна из дальних родственниц семьи написала, что погибших уже похоронили. При этом никакой судебно-медицинской экспертизы не проводилось.

К началу войны Наталья Капканец и ее сестра трагически лишились родителей. Пока сестра Натальи искала приют на мирных территориях Украины, Наталья и Андрей решили остаться в родном городе. Такое решение объяснялось тем, что их родители Эдуард и Татьяна занимались сельскохозяйственной деятельностью и продавали свою продукцию на местном рынке, обеспечивая материальную стабильность семьи.

По словам источников, близких к семье, Андрей работал телохранителем на железной дороге, а также торговал домашним алкоголем на Карловском рынке в Волновахском районе. Предполагают, что причиной конфликта могла стать ссора между Андреем и нетрезвыми российскими военными, пытавшимися приобрести алкоголь.

Наталья работала в магазине в Карловке и Ивановке.

У родственников Натальи остался дом в Волновахе. Знакомые предполагают, что именно на него и положили глаз кадыровские воины. Ибо по первой версии, которую обсуждали местные жители, семью убили чеченцы.

Местные жители рассказывают, что такое преступление для многих повергло в шок. В настоящее время убийц арестовали, однако в то, что их накажут, мало кто верит. Разве что отправят на "нулевые позиции" на фронте.