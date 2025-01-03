Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Владимира и Елены Зеленских.

Смотрите также Об условиях мира, силе Трампа и выборах в Украине: главное из интервью с супругами Зеленских

Что известно о "принудительном возвращении" украинцев

Владимир Зеленский отметил, что некоторые страны стремятся оставить украинцев, которые работают качественнее, чем их граждане. То есть они сами дифференцировали украинцев.

Я говорю, давайте на пресс-конференции об этом поговорим. Никто из них не хочет. Потому что их общество по-разному относится. Во многом общество поддерживает Украину. А они считают свои деньги, сколько они ежегодно используют на поддержку украинцев за рубежом,

– говорит Зеленский.

Некоторые страны хотят, чтобы Украина забрала украинцев, которые не работают.

"Эти которые работают, какая разница, поддерживать их или нет, они работают, они платят налоги. А на этих они тратят деньги. Такое отношение некоторых лидеров", – говорит президент.

В то же время Зеленский отмечает, что это транслирует отношение чиновников, однако не отношение людей. Поэтому они публично об этом не говорят, поскольку народ может негативно отреагировать.

Украинский лидер выразил уверенность, что как только закончится та или иная стадия, большая часть людей начнет возвращаться обратно, в Украину.