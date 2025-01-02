Наши люди молодцы, что сохранили Украину. Гордимся, как мы проявили себя как народ,

– ответил президент.

Он вспомнил борьбу за помощь от США и подписание соглашений по безопасности. Также государство вовремя провели индексацию зарплат и пенсий.

Достижения года: