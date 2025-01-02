Интервью началось вечером 2 января в в эфире телемарафона.
Что сказали супруги Зеленские в интервью 2 января
Зеленский о Трампе
Он может быть решающим в войне, у него именно такие качества. Трамп может помочь нам остановить Путина. Трамп сильный и непредсказуемый. Хотелось бы, чтобы непредсказуемость касалась именно России. Считаю, что он действительно хочет закончить войну. Пока не имел негативных моментов с ним.
Как Зеленские вспоминают 2024 год
Наши люди молодцы, что сохранили Украину. Гордимся, как мы проявили себя как народ,
– ответил президент.
Он вспомнил борьбу за помощь от США и подписание соглашений по безопасности. Также государство вовремя провели индексацию зарплат и пенсий.
Достижения года:
- открытие переговоров с ЕС;
- необратимый курс в НАТО;
- выделение дополнительных Patriot;
- срыв операций по захвату Харькова, Сум и Запорожья.
Журналисты спросили Зеленских, как они себя чувствуют
Это отсылка к государственной программе "Ты как?"
Живем, боремся, очень радуемся, когда получается. Очень больно, когда теряем,
– сказал Зеленский.
Елена Зеленская добавила: это был год надежды.