Інтерв'ю розпочалося увечері 2 січня в ефірі телемарафону. Це досить рідкісний випадок, коли і президент, і перша леді виступають спільно.

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Що сказало подружжя Зеленських в інтерв'ю 2 січня

Зеленський про Трампа Він може бути вирішальним у війні, має саме такі якості. Трамп може допомогти нам зупинити Путіна. Трамп сильний і непередбачуваний. Хотілося би, щоб непередбачуваність стосувалася саме Росії. Вважаю, що він дійсно хоче закінчити війну. Поки не мав негативних моментів із ним.

Як Зеленські згадують 2024 рік Наші люди молодці, що зберегли Україну. Пишаємося, як ми проявили себе як народ,

– відповів президент. Він згадав боротьбу за допомогу від США та підписання безпекових угод. Також держава вчасно провела індексацію зарплат і пенсій. Здобутки року: відкриття переговорів із ЄС;

незворотний курс у НАТО;

виділення додаткових Patriot;

зрив операцій із захоплення Харкова, Сум і Запоріжжя.