Сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Владимира Зеленского в эфире национального маратона. Президент отметил, что после инаугурации Дональда Трампа планирует встретиться с ним, чтобы обсудить стратегию прекращения войны.

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Что нужно для быстрого завершения горячей фазы войны

Зеленский считает, что потенциальное президентство Дональда Трампа может ускорить завершение горячей фазы войны с Россией.

Горячая стадия война действительно может закончиться достаточно быстро, если Трамп будет сильным в своей позиции. И желательно, чтобы эта позиция совпадала с европейскими коллегами,

– заявил президент.

Он отметил важность того, чтобы позиция Европейского Союза была учтена будущей администрацией США.

"Почему? Потому что Украина хочет иметь конкретное место и дату в ЕС, а это зависит от ЕС. Поэтому именно такой формат я вижу", – добавил Зеленский.

Кроме того, Зеленский планирует встретиться с Трампом после инаугурации, где хочет обсудить план завершения войны в Украине.

Трамп сказал мне: "Одним из первых визитов я буду ожидать именно вас". Он сказал, что для него приоритет закончить войну и он будет это делать. Я думаю, так, после инаугурации будет у нас встреча. Я думаю, мы начнем работать уже понимая весь план,

– отметил украинский лидер.

Зеленский выразил надежду, что план Трампа будет отвечать украинскому видению, однако допустил возможность контактов президента США с представителями России.