Про це 24 Каналу заявив військовослужбовець ЗСУ Євген Ієвлєв, зауваживши, що українські захисники видивляються росіян. Він додав, що раніше ворог стягував свою техніку відкрито, доки ЗСУ не почали її знищувати.

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"Потім це все у 6 – 8 "очей" і пілот, і дешифрувальник видивляються, аби вивчити кожен сантиметр, де ворог міг заховати техніку у посадках, примаскувати чи ще щось. Потім ми її вражаємо", – сказав військовий.

Робота БпЛА дуже залежить від погоди. Адже дощ, туман та вітер сильно заважає працювати.

"Коли йде дощ, дрон-камікадзе несе на собі певний вантаж. Але, якщо дощ замочить один з двигунів, він може розвернутися, полетіти, вдарити у свою позицію", – розповів Ієвлєв.

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Хитрощі у допомогу

Тим часом російська пропаганда попереджає своїх військових, що траса Горлівка – Донецьк "небезпечна", бо досяжна для українських дронів. Та там українська армія й надалі битиме по окупантах.

Щодня динаміка професійного розвитку та навичок наших бійців зростає. Якщо раніше наші військові вражали бліндаж ворога, то тепер вони б'ють навіть по техніці, яка рухається.

"Сонцепьок", який був уражений понад тиждень тому, вразили на швидкості понад 80 кілометрів. Усі ці траси – дальність збільшуватиметься, професійність хлопців зростатиме,

– наголосив армієць.

Окрім того, українські захисники за допомогою хитрощів навчилися обходити роботу російських засобів радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки.

"Пілот може бути один, але з пілотом команда ще 4 – 5 людей. У кожного своя роль. Не менш важлива роль, ніж у пілота, який летить", – наголосив Ієвлєв.

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