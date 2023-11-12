Детальніше про чергову втрату ворога розповіли у Силах оборони півдня України. Також додали відео, на якому можна побачити, як наші військові знищують РЕБ "Свет-КУ".
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Уже третя така "демілітаризована" система
Як зазначають у Силах оборони, наші військові з лютого 2022 року на полі бою вполювали не одну рідкісну російську систему. Так, у серпні Сили оборони знищили другу мобільну систему РЕБ РБ-636 "Свет-КУ". А вперше такий трофей наші військові взяли ще у березні 2022 року.
І ось чергові хороші новини. На початку листопада нашим військовим "з вогником" вдалося знищити третю російську "Свет-КУ". Як бачите, з неймінгом окупанти не надто переймаються, придумуючи назви своїм машинам.
Наші військові знищили російську РЕБ "Свет-КУ": дивіться відео
Що відомо про РЕБ "Свет-КУ"
- Розброник: Спеціальний технологічний центр.
- Виробник: Спеціальний технологічний центр.
- Взяли на озброєння: у 2012 році.
Ця система призначена для оцінки електромагнітної обстановки, пошуку, виявлення та експрес-аналізу радіовипромінювань. Також вона визначає місцерозташування їх джерел у різних діапазонах.
Втрати ворога ростуть
- За минулу добу наші військові ліквідували 1100 російських загарбників. А від початку повномасштабного вторгнення на "концерт Кобзона" відправилися 311 750 бійців так званої "другої армії світу".
- Також на брухт перетворили 5349 танків, 10073 бойових броньованих машин, 7550 артилерійських систем, 881 РСЗВ та 580 засобів ППО.
- Крім того, російські військові не дорахуються 322 літаків, 324 гелікоптерів, 5632 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 1560 крилатих ракет, 22 суден, 1 підводного човна, 9944 автомобілів і автоцистерн, а також 1078 одиниць спеціальної техніки.