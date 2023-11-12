Детальніше про чергову втрату ворога розповіли у Силах оборони півдня України. Також додали відео, на якому можна побачити, як наші військові знищують РЕБ "Свет-КУ".

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Уже третя така "демілітаризована" система

Як зазначають у Силах оборони, наші військові з лютого 2022 року на полі бою вполювали не одну рідкісну російську систему. Так, у серпні Сили оборони знищили другу мобільну систему РЕБ РБ-636 "Свет-КУ". А вперше такий трофей наші військові взяли ще у березні 2022 року.

І ось чергові хороші новини. На початку листопада нашим військовим "з вогником" вдалося знищити третю російську "Свет-КУ". Як бачите, з неймінгом окупанти не надто переймаються, придумуючи назви своїм машинам.

Наші військові знищили російську РЕБ "Свет-КУ": дивіться відео

Що відомо про РЕБ "Свет-КУ"

Розброник: Спеціальний технологічний центр.

Спеціальний технологічний центр. Виробник: Спеціальний технологічний центр.

Спеціальний технологічний центр. Взяли на озброєння: у 2012 році.

Ця система призначена для оцінки електромагнітної обстановки, пошуку, виявлення та експрес-аналізу радіовипромінювань. Також вона визначає місцерозташування їх джерел у різних діапазонах.

Звернімо увагу! Достеменно невідомо, скільки таких систем РЕБ є на озброєнні російського війська. Хай там як, кожна затрофеєна або знищена машина наближає нас до перемоги.

Втрати ворога ростуть