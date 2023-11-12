Бійці "Азова" поділилися кадрами знищення ворожої техніки. Окупанти розмістили комплекс, що призначений для цілодобового спостереження за нашими захисниками, на одному з териконів Донбаса.

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Подробиці знищення "Іронії-М"

Розвідники "Азова" виявили оптико-електронний комплекс спостереження "Іронія-М". Після цього бійці бригади атакували його ударними безпілотниками.

В результаті вдалої атаки FPV-дронами азовці знищили комплекс і позбавили ворога можливості збирати інформацію про переміщення, техніку та особовий склад Сил оборони України,

– мовиться у повідомленні.

Знищення комплексу спостереження "Іронія-М": відео "Азова"



До слова, вартість одного комплексу спостереження "Іронія-М" становить близько 50 000 доларів.

Наші воїни потужно нищать ворожу техніку