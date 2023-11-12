Бійці "Азова" поділилися кадрами знищення ворожої техніки. Окупанти розмістили комплекс, що призначений для цілодобового спостереження за нашими захисниками, на одному з териконів Донбаса.
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Подробиці знищення "Іронії-М"
Розвідники "Азова" виявили оптико-електронний комплекс спостереження "Іронія-М". Після цього бійці бригади атакували його ударними безпілотниками.
В результаті вдалої атаки FPV-дронами азовці знищили комплекс і позбавили ворога можливості збирати інформацію про переміщення, техніку та особовий склад Сил оборони України,
– мовиться у повідомленні.
Знищення комплексу спостереження "Іронія-М": відео "Азова"
Наші воїни потужно нищать ворожу техніку
- Нещодавно ЗСУ на Таврійському напрямку знищили російську станцію РЕБ "Борисоглебск" та 2 артилерійські системи окупантів. Мовиться про моделі 2С19 "Мста-С" і 2С5 "Гіацинт-С". Крім цього українські захисники ліквідували близько 600 загарбників.
- Не так давно бійці бригади "Лють" та підрозділу авіації Нацполіції знищили на Донеччині ворожу систему "Муром-М". Також правоохоронці "задвохсотили"російського командира.
- Нагадаємо, командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив про знищення новітнього зенітно-ракетного комплексу С-300В4. Ще росіяни втратили 2 танки, 7 артилерійських систем, 26 дронів та іншу техніку, а також склад з боєприпасами.