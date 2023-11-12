Бойцы "Азова" поделились кадрами уничтожения вражеской техники. Оккупанты разместили комплекс, предназначенный для круглосуточного наблюдения за нашими защитниками, на одном из терриконов Донбасса.

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Подробности уничтожения "Иронии-М"

Разведчики "Азова" обнаружили оптико-электронный комплекс наблюдения "Ирония-М". После этого бойцы бригады атаковали его ударными беспилотниками.

В результате удачной атаки FPV-дронами азовцы уничтожили комплекс и лишили врага возможности собирать информацию о перемещении, технике и личном составе Сил обороны Украины,

– говорится в сообщении.

Уничтожение комплекса наблюдения "Ирония-М": видео "Азова"



К слову, стоимость одного комплекса наблюдения "Ирония-М" составляет около 50 000 долларов.

Наши воины мощно уничтожают вражескую технику