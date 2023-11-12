Бойцы "Азова" поделились кадрами уничтожения вражеской техники. Оккупанты разместили комплекс, предназначенный для круглосуточного наблюдения за нашими защитниками, на одном из терриконов Донбасса.

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Подробности уничтожения "Иронии-М"

Разведчики "Азова" обнаружили оптико-электронный комплекс наблюдения "Ирония-М". После этого бойцы бригады атаковали его ударными беспилотниками.

В результате удачной атаки FPV-дронами азовцы уничтожили комплекс и лишили врага возможности собирать информацию о перемещении, технике и личном составе Сил обороны Украины,
– говорится в сообщении.

Уничтожение комплекса наблюдения "Ирония-М": видео "Азова"

Наши воины мощно уничтожают вражескую технику

  • Недавно ВСУ на Таврическом направлении уничтожили российскую станцию РЭБ "Борисоглебск" и 2 артиллерийские системы оккупантов. Речь идет о моделях 2С19 "Мста-С" и 2С5 "Гиацинт-С". Кроме этого, украинские защитники ликвидировали около 600 захватчиков.
  • Не так давно бойцы бригады "Лють" и подразделения авиации Нацполиции уничтожили в Донецкой области вражескую систему "Муром-М". Также правоохранители "задвухсотили" русского командира.
  • Напомним, командующий ОСГВ "Таврия" Александр Тарнавский сообщил об уничтожении новейшего зенитно-ракетного комплекса С-300В4. Еще россияне потеряли 2 танка, 7 артиллерийских систем, 26 дронов и другую технику, а также склад с боеприпасами.