Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский рассказал, что потери врага на этом направлении в последние дни значительно возросли. Украинские военные продолжают движение вперед.

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Потери врага растут

Александр Тарнавский сообщил, что за последние сутки в зоне ответственности ОСГВ "Таврия" уничтожены станция РЭБ "Борисоглебск" и артиллерийские системы 2С19 "Мста-С" и 2С5 "Гиацинт-С". Кроме того, потери врага в живой силе значительно выросли. ВСУ удалось ликвидировать 642 человека, еще 9 оккупантов сдались в плен.

Украинские военные ликвидировали 53 единицы военной техники, среди которых было 7 танков, 11 ББМ, 8 артсистем, 9 БПЛА, 15 автомобилей и 3 единицы спецтехники. Также Вооруженные Силы "минуснули" 3 склада боеприпасов. Еще 37 единиц военной техники врага повреждены.

Россияне за сутки нанесли 20 авиаударов, провели 58 боевых столкновений и совершили 1019 артобстрелов. Украинские военные из ракетных и артиллерийских войск, в свою очередь, в течение суток выполнили 1092 огневых задач.

Александр Тарнавский также отметил, что идет ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении.

Какая ситуация на фронте