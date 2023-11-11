Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський розповів, що втрати ворога на цьому напрямку останніми днями значно зросли. Українські військові продовжують рух вперед.

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Втрати ворога ростуть

Олександр Тарнавський повідомив, що за останню добу в зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" знищено станцію РЕБ "Борисоглебск" та артилерійські системи 2С19 "Мста-С" і 2С5 "Гіацинт-С". Окрім цього втрати ворога у живій силі значно зросли. ЗСУ вдалося ліквідувати 642 особи, ще 9 окупантів здалися в полон.

Українські військові ліквідували 53 одиниці військової техніки, серед яких було 7 танків, 11 ББМ, 8 артсистем, 9 БпЛА, 15 автомобілів та 3 одиниці спецтехніки. Також Збройні Сили "мінуснули" 3 склади боєприпасів. Ще 37 одиниць військової техніки ворога пошкоджено.

Росіяни за добу завдали 20 авіаударів, провели 58 бойових зіткнень та здійснили 1019 артобстрілів. Українські військові з ракетних та артилерійських військ, своєю чергою, протягом доби виконали 1092 вогневих завдання.

Олександр Тарнавський також зазначив, що триває ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.

Яка ситуація на фронті